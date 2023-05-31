Подмосковье 31 мая 2023, 15:27 Подмосковная кондитерская фабрика стала лауреатом конкурса производителей «Звезда качества России»

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Кондитерская фабрика «Волшебница» из поселка Малаховка в Московской области стала лауреатом всероссийского конкурса производителей товаров и услуг «Звезда качества России» по итогам 2022 года. Компания победила в номинации «Производители кондитерских изделий».

«Лауреат конкурса „Звезда качества России“ награждается дипломом лауреата и настенным панно с изображением конкурсного логотипа, а также получает право на использование логотипа и специального рекламного знака „Объединение потребителей России рекомендует всем и каждому“», — уточнили организаторы состязания.

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Конкурс учредило Объединение потребителей России в 2014 году. Его итоги объявляют в преддверии Дня российского предпринимательства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья.

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