Подмосковная компания зарегистрировала платформу виртуальной реальности

Подмосковная компания «Икс Ред Групп» зарегистрировала отечественную VR-платформу. Об этом рассказала зампред правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Компания «Икс Ред Групп» разрабатывает программное обеспечение для виртуальной и дополненной реальности, рассказала Зиновьева. Весной этого года она выступила с инициативой создания альтернативной отечественной VR-платформы и теперь получила свидетельство о государственной регистрации. Ее назвали «Рустим».

Платформа позволит купить, продать и получить доступ к VR-контенту, рассказал генеральный директор Булат Каримов.

«Мы рассчитываем, что продукт поспособствует созданию устойчивого внутреннего рынка VR-приложений и снизит возможности влияния на российских потребителей со стороны иностранных компаний», — рассказал он.

Каримов добавил, что при наличии финансирования систему реализуют в кратчайшие сроки. Для этого проект представили на конкурсе грантов.

Зампред напомнила, что компания начала сотрудничество с одним из крупнейших медицинских центров в прошлом году. Это позволило запатентовать несколько программ и создать симулятор хирургических операций SurgeryVR, который теперь используется в медицинских вузах.

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