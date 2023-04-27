Подмосковье 27 апреля 2023, 12:38 Подмосковная компания заключила с Казахстаном экспортный контракт на 50 миллионов рублей ООО "Нимбус"

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Компания «НИМБУС» из Мытищ заключила экспортный контракт с партнером из Казахстана на сумму 50 миллионов рублей. Подмосковное предприятие экспортирует металлические хомуты с гайкой.

«Подписать экспортный контракт удалось благодаря содействию Фонда поддержки экспорта Московской области. Его специалисты помогли компании принять участие в международной выставке „Вода и тепло“, которая прошла в прошлом году в Минске», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Фонд помогает компаниям получить возможность представить свою продукцию потенциальным партнерам на иностранных рынках. Он также берет на себя сопутствующие расходы экспонентов либо полностью, либо на условиях софинансирования.

Вовлечение имущества в оборот — одна из основных задач, связанных с развитием экономики и сельского хозяйства, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Этому направлению, по его словам, традиционно уделяют усиленное внимание.

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