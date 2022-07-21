Подмосковная компания займется импортозамещением крышек для консервов

Подмосковная компания «Экспериментальный производственный комплекс» получит льготный заем в Фонде развития промышленности РФ. Это позволит ей начать импортозамещение крышек для консервов. Средства пойдут на закупку и монтаж нового оборудования.

«Предприятие „Экспериментальный производственный комплекс“, расположенное в подмосковном г. о. Подольск, сможет получить льготный кредит в ФРП РФ размером 120 миллионов рублей. Заемные средства позволят инвестору наладить производство легковскрываемых крышек для консервов. Общий объем инвестиций в проект составляет около 265 миллионов рублей. На предприятии будет создано 20 рабочих мест для жителей Подольска», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для жителей Подольска появятся новые рабочие места по нескольким специальностям. Например, они смогут трудоустроиться в качестве операторов автоматической и полуавтоматической линии холодноштамповочного оборудования, укладчиков-упаковщиков, водителей погрузчика.

Производство будет вестись только на основе отечественного сырья. Ожидается, что крышки будут выпускать в объемах до 150 миллионов единиц в год. Вопросы производства в Подмосковье находятся на контроле губернатора региона Андрея Воробьева.