Подмосковье 10 февраля 2023, 15:51 Подмосковная компания за полгода оптимизировала производство алюминиевой посуды

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Компания «Сково» в Московской области оптимизировала производство алюминиевой посуды с антипригарным покрытием. Предприятие начало участие в нацпроекте «Производительность труда» летом прошлого года. За шесть месяцев организация повысила ключевые показатели.

«Благодаря предложенным решениям время изготовления партии из 12 сковородок сократилось на 75%, с 60 до 15 часов. Незавершенное производство снизилось на 63%, в то время как выработка увеличилась на 35% — с 294 до 400 изделий на человека в час», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, благодаря нововведениям цикл производства сократился с семи до пяти секунд, а выработка выросла на треть.

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Также мобильные тележки для сбора дисков снизили физическую нагрузку на работников предприятия. Система 5С на складе позволила на пять минут сократить время комплектации заказов. Инструмент быстрой переналадки, или SMED, уменьшил время обслуживания оборудования с 139 до 30 секунд.

«Теперь на нашем предприятии работают три информационных центра для визуализации и оперативного решения проблем, а производственный анализ полностью переведен в электронный вид и ведется на портале завода», — заявил управляющий директор компании «Сково» Дмитрий Семченко.

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