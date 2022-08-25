Подмосковная компания выплатит штраф за незаконную добычу ископаемых в Дмитрове

Компания «Дорстрой 12» выплатит четыре миллиона рублей ущерба за незаконную добычу ископаемых в Дмитрове. Это не первое нарушение, за которое штрафуют организацию. Об этом сообщили в регионально Минэкологии.

«Дорстрой 12» занимается добычей песка на месторождении «Ульянки». Минэкологии привлекал компанию к ответственности уже несколько раз. Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, ранее ее поймали на незаконной добыче двух тысяч кубометров ископаемых за пределами горного отвода.

«Помимо этого, установлено, что на карьере применялось специальное оборудование — грохоты и дробилка, что свидетельствует о том, что добывались песчано-гравийные породы, а не формовочные пески, как того требует лицензия», — сказал Фирсов.

Как отметили в министерстве, ущерб составил в сумме почти четыре миллиона рублей. Наказание попытались оспорить в суде, но арбитраж счет доводы не убедительными.

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