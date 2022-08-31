Подмосковная компания выплатит штраф 2 млн рублей за незаконную добычу песка

Минэкологии Подмосковья направит иск в суд, чтобы привлечь к ответственности компанию «ДС-Груп» за незаконную добычу песка в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания вела работы по благоустройству в поселке санатория имени Герцена. Как рассказал глава Минэкологии области Тихон Фирсов, на объекте организовали добычу строительных песков, причем на землях сельхозназначения и без извещения собственника участка.

«В результате было незаконно извлечено почти пять тысяч кубометров песка, повреждено порядка 2400 квадратных метров почвы. За это нарушители были крупно оштрафованы, их попытки опротестовать наказание в суде успеха не имели», — добавил министр.

В ведомстве рассказали, что сумма ущерба составила 2,4 миллиона рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что план ремонта дорог в Подмосковье завершили на 85%. Работы продолжаются еще на 130 участках.