Подмосковье 13 марта 2024, 10:35 Подмосковная компания выплатит 100 тысяч рублей штрафа за незаконную перевозку отходов Фото Минэкологии

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Подмосковное предприятие вплатит штраф за нелегальную перевозку отходов по требованию суда. За нарушение предприятие заплатит 100 тысяч рублей.

Как рассказали в Минэологии Подмосковья, дорожная камера выявила перевозивший строительнй мусор грузовик на трассе А-113 «ЦКАД».

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«Собственником грузового транспортного средства оказалась организация ООО „ЭнергоСнабСервис“. Инспектором эконадзора Минэкологии нарушителю было выдано постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, которое компания попыталась опротестовать через суд», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Предприятие подало аппеляцию, ссылаясь на то, что на момент нарушения грузовик находился в аренде у индивидуального предпринимателя. При этом компания не предоставила доказательства, поэтому суд остался на стороне министерства.

«По итогу судебного заседания суд счел оставить постановление инспектора эконадзора Минэкологии без изменения, а жалобу организации без удовлетворения», — добавил министр.

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