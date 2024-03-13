13 марта 2024, 10:35
Подмосковная компания выплатит 100 тысяч рублей штрафа за незаконную перевозку отходов
Подмосковное предприятие вплатит штраф за нелегальную перевозку отходов по требованию суда. За нарушение предприятие заплатит 100 тысяч рублей.
Как рассказали в Минэологии Подмосковья, дорожная камера выявила перевозивший строительнй мусор грузовик на трассе А-113 «ЦКАД».
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«Собственником грузового транспортного средства оказалась организация ООО „ЭнергоСнабСервис“. Инспектором эконадзора Минэкологии нарушителю было выдано постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, которое компания попыталась опротестовать через суд», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Предприятие подало аппеляцию, ссылаясь на то, что на момент нарушения грузовик находился в аренде у индивидуального предпринимателя. При этом компания не предоставила доказательства, поэтому суд остался на стороне министерства.
«По итогу судебного заседания суд счел оставить постановление инспектора эконадзора Минэкологии без изменения, а жалобу организации без удовлетворения», — добавил министр.
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