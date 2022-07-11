Подмосковная компания выиграла премию за создание системы обращения с отходами

Компания «РТ-Инвест» завоевала премию стран БРИКС за создание комплексной системы обращения с отходами в Подмосковье в категории «Защита окружающей среды и использование чистой энергии». Награду удалось завоевать благодаря устойчивому развитию. Российская компания стала лучшей среди большого числа претендентов из пяти стран.

Цель «РТ-Инвест» — нулевое захоронение отходов. Инициативы активно внедряют в Подмосковье уже четыре года. Это раздельный сбор, строительство и запуск линий сортировок и компостирования, внедрение роботизированного сбора и другие. Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов пояснил, что компания сотрудничает с властями Московской области и Татарстана, чтобы направить максимальное количество отходов на переработку. Так, уже установили 450 мобильных пунктов раздельного сбора, построили четыре комплекса по сортировке отходов, создаются пять заводов по энергоутилизации и завод по переработке пластика.

«Такие мощности позволят перерабатывать порядка 7 млн тонн отходов в год. Есть планы по расширению этих инициатив, обсуждается присоединение ряда других регионов России. Наша цель — максимально защитить экологию от мусорных полигонов и добиться нулевого уровня захоронения», — отметил Чемезов.

Эффективность работы отметили при присуждении премии БРИКС. Эксперты подтвердили положительное влияние проектов компании на окружающую среду.

«У конкурса строгий отбор и оказаться в списках номинантов на ряду с крупнейшими международными проектами — большое достижение. Вдвойне для нас важно, что из всех победителей — „РТ-Инвест“ стал единственной российской компанией, удостоенной награды в номинации защита окружающей среды. Это еще раз подтверждает эффективность выбранной стратегии компании, цель которой полный отказ от полигонного захоронения в России», сказал генеральный директор Андрей Шипелов.

Сейчас через сортировочные линии «РТ-Инвест» проходит 1,5 миллиона тонн мусора ежегодно. В июле это число удвоят. Компания планирует инвестировать в проекты по обращению с отходами более 200 миллиардов рублей — для Подмосковья и Татарстана.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Егорьевске появится новый экотехнопарк с заводами по переработке отходов. Он позволит трудоустроиться 450 местным жителям.