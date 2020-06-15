Подмосковная компания впервые в России выпустит двусторонние иглы для взятия крови

Впервые в стране предприятие из Подмосковья запустит линию производства двусторонних игл для взятия крови. Это сделает компания «Эйлитон». Техника уже готова для автоматического производства. Ее смонтировали на базе ОЭЗ «Дубна».

Так, это первая в России автоматическая линия по производству двусторонних игл. До конца июня предприятие рассчитывает на получение регистрационного удостоверения Росздравнадзора — оно даст возможность запустить серийное производство.

Начать же выпускать иглы компания планирует со следующего месяца. Также она наращивает свои мощности по производству вакуумных пробирок.

Фонд развития промышленности выдал предприятию льготный кредит — 50 миллионов рублей для реализации таких проектов. Компания уже поставила 10,5 миллиона вакуумных пробирок в больницы и лаборатории страны.

И сегодня она расширяет свое производство. Об этом рассказала министр инвестиций Наталья Егорова.

Ввод здесь еще одной линии для производства вакуумных пробирок позволит подмосковному заводу увеличить мощности до 170 миллионов пробирок в год и в итоге стать самым крупным производителем этой медицинской продукции в России Наталья Егорова.

Благодаря тому, что предприятие относится к ОЭЗ, для него, как и для других резидентов, действуют льготы на развитие. Завод «Эйлитон» — это промышленная площадка группы компаний «Юнимед».

«С кредитом ФРП мы формируем складской запас из вакуумных пробирок, который уже сегодня позволяет стабильно снабжать большое число лечебных учреждений», — сказал генеральный директор «Юнимед» Александр Шибанов.

Он добавил, что средства также применят для закупки нужных материалов и комплектующих для производства специальных игл, которые необходимы при взятии венозной крови.

О кредитных программах, а также условиях получения займа в подмосковном ФРП можно узнать по телефону 8 (495) 136-99-09.

И резиденты индустриальных парков

Ранее Наталья Егорова рассказала, что привлечение резидентов в областные индустриальные парки — один из приоритетов для региона. Показатель планируют увеличить до 60%.

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