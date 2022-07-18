Подмосковная компания «Велком» проведет ребрендинг продукции Valio

Еще в апреле текущего года подмосковная мясопромышленная компания «Велком» выкупила российское подразделение финской компании Valio и права на бренд Viola. Таким образом, к ней перешел в том числе и завод в городе Ершово. Под маркой Valio на российских прилавках продавались масло, сыры, молоко, сметана, творог и другие продукты.

«Принадлежащее ГК „Велком“ российское подразделение Valio проведет ребрендинг и начнет выпускать продукцию под маркой Viola. Так как, по данным исследования компании, узнаваемость бренда Viola в России превышает 87%», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Ранее российское подразделение Valio выпускало сыры на собственном заводе в Мособласти и другую продукцию на локальных партнерских мощностях. Например, в Ступине располагался завод по производству молочной продукции. Мощность завода в Ершове рассчитана на десять тысяч тонн сырной продукции в год.