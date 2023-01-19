Подмосковье 19 января 2023, 18:58 Подмосковная компания «РусМилк» получила более 91 миллиона рублей субсидий в 2022 году

Читать 360tv в

Компании «РусМилк» выделили 91,1 миллиона рублей для развития сельскохозяйственного производства в 2022 году. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Зампред уточнил, что наибольшая сумма поддержки была выделена на финансирование собственного производства молока.

Реклама

«Сельхозтоваропроизводители региона могут получить господдержку на различные направления деятельности. В том числе на стимулирование производства молока, развитие племенного животноводства, проведение комплекса агротехнологических работ, проведение культуртехнических мероприятий, приобретение сельхозтехники и оборудования и другие цели», — отметил Георгий Филимонов.

Реклама

На предприятии «РусМилк» содержится порядка семи тысяч голов крупного рогатого скота. Предприятию выделили в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 85 гектаров из собственности Московской области для развития собственной кормовой базы, срок аренды — четыре года. На выделенной земле производитель будет выращивать ячмень.

Ранее сообщалось, что производитель очистных сооружений из Ликино-Дулева построит дополнительный цех на земле за рубль.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».