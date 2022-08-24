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    24 августа 2022, 11:10

    Подмосковная компания разработала уникальную технологию дегазации мусорных полигонов

    Мария Мурашова

    Научно-производственный комплекс «Агротехсервис» из Лотошина запустил производство новейших систем дегазации мусорных полигонов без сжигания, не имеющих аналогов в России и мире. Эти установки помогут устранить свалочный газ более экологичным способом.

    Подмосковная компания разработала уникальную технологию дегазации мусорных полигонов | Изображение 1

    Проект, реализованный компанией «Агротехсервис», является импортозамещающим. Основной деталью систем дегазации полигонов ТКО является факел, который сжигает свалочный газ при высокой температуре. Это оборудование делают в Германии и Австрии, а его доля на российском рынке достигает 90%. Решение подмосковного предприятия позволяет не только компенсировать потребность в таком оборудовании, но и предлагает более экологичную технологию, ведь система исключает процесс горения.

    «При применении технологии эжекционной дегазации полигонов ТКО уменьшается количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, а интеллектуальная система автоматизации обеспечивает контроль его химсостава и объема вредных выбросов. Более того, существенно сокращается период интенсивной дегазации полигона ТКО на биологическом этапе его рекультивации, и минимум в три раза снижаются соответствующие эксплуатационные расходы», — рассказал автор технологии Илья Островкин.

    Подмосковная компания разработала уникальную технологию дегазации мусорных полигонов | Изображение 2

    В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что первые две системы эжекционной дегазации уже установлены на полигоне ТКО Каурцево. Также, новые системы пробуют в Мурманске. После испытаний начнется серийный выпуск этого оборудования.

    Инвестиции «Агротехсервис» в этот проект составили 400 миллионов рублей и позволили создать 20 рабочих мест на предприятии. Компания расположена в городском округе Лотошино Московской области и располагает более 13,7 тысяч квадратных метра собственных производственных площадей. Одним из ключевых направлений деятельности является развитие производства по разработке и внедрению экологического оборудования для обращения с отходами.

    В Подмосковье продолжается рекультивация мусорных полигонов. Недавно такие работы начались в Серпухове, о чем рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.