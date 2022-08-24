Подмосковная компания разработала уникальную технологию дегазации мусорных полигонов

Научно-производственный комплекс «Агротехсервис» из Лотошина запустил производство новейших систем дегазации мусорных полигонов без сжигания, не имеющих аналогов в России и мире. Эти установки помогут устранить свалочный газ более экологичным способом.

Проект, реализованный компанией «Агротехсервис», является импортозамещающим. Основной деталью систем дегазации полигонов ТКО является факел, который сжигает свалочный газ при высокой температуре. Это оборудование делают в Германии и Австрии, а его доля на российском рынке достигает 90%. Решение подмосковного предприятия позволяет не только компенсировать потребность в таком оборудовании, но и предлагает более экологичную технологию, ведь система исключает процесс горения.

«При применении технологии эжекционной дегазации полигонов ТКО уменьшается количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, а интеллектуальная система автоматизации обеспечивает контроль его химсостава и объема вредных выбросов. Более того, существенно сокращается период интенсивной дегазации полигона ТКО на биологическом этапе его рекультивации, и минимум в три раза снижаются соответствующие эксплуатационные расходы», — рассказал автор технологии Илья Островкин.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что первые две системы эжекционной дегазации уже установлены на полигоне ТКО Каурцево. Также, новые системы пробуют в Мурманске. После испытаний начнется серийный выпуск этого оборудования.

Инвестиции «Агротехсервис» в этот проект составили 400 миллионов рублей и позволили создать 20 рабочих мест на предприятии. Компания расположена в городском округе Лотошино Московской области и располагает более 13,7 тысяч квадратных метра собственных производственных площадей. Одним из ключевых направлений деятельности является развитие производства по разработке и внедрению экологического оборудования для обращения с отходами.

В Подмосковье продолжается рекультивация мусорных полигонов. Недавно такие работы начались в Серпухове, о чем рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.