04 апреля 2024, 20:31
Подмосковная компания разработала импортозамещающие детали для спецтехники
Инженеры подмосковной компании «Интеграл» разработали приводную механическую муфту для специальной гусеничной техники. Чтобы сконструировать новую деталь потребовалось 15 миллионов рублей инвестиций, из которых девять с половиной — средства гранта, предоставленные Агентством по технологическому развитию.
Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, такие муфты применяются для соединения двигателя внутреннего сгорания и рабочего устройства — генератора и гидравлического насоса.
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Приводная механическая муфта «Интеграл» сможет стабильно работать даже при низкой температуре и благодаря новой разработке исчезает потребность в импортных деталях.
На первом этапе изделие будет производиться для завода по производству специальной гусеничной техники, а вскоре планируется запуск изделия в массовое производство.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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