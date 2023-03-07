Подмосковье 07 марта 2023, 15:31 Подмосковная компания разработала аналог европейских слуховых аппаратов Фото: Евгения Корытько

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Группа компаний «Исток-Аудио» из Фрязина разработала универсальный микропроцессор, который является главной составляющей слухового аппарата. Это вычислительная платформа с набором алгоритмов, оценивающих окружающую акустическую ситуацию и помогающих человеку слышать.

С помощью микропроцессора были созданы слуховые аппараты Руна — первые приборы полностью российской разработки. На разработку аппарата ушло около трех лет.

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«Это основательная разработка, в которой мы представили полностью новую платформу, в которой очень большая доля именно наших собственных ноу-хау. Мы полностью разработали наши собственные алгоритмы обработки звука, сделали инженерное программное обеспечение и программное обеспечение, в котором работают врачи-сурдоакустики для настройки пациентам», — сообщил заместитель генерального директора группы компаний «Исток-Аудио» Михаил Климачев.

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В 2022 году российские слуховые аппараты удостоились национальной премии «Товар года» в номинации «Инновация», национальной премии, учрежденной министерством промышленности торговли России в номинации «За вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий и универсального дизайна» и «Время инноваций».

Слуховыми аппаратами, разработанными в Московской области, уже начали пользоваться десятки тысяч человек. Сейчас ГК «Исток-Аудио» планирует внедрить беспроводные функции аппаратов, которые позволят управлять приборами с помощью смартфона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализуют 130 проектов импортозамещения в течение четырех лет. Таким образом, жители получат около 12 тысяч рабочих мест.

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