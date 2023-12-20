Подмосковье 20 декабря 2023, 11:36 Подмосковная компания получит льготный заем от ФРП в размере 60 миллионов рублей Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Беролюкс» получит льготный заем от Фонда развития промышленности Подмосковья. Более 60 миллионов рублей предприятие направит на приобретение технологического оборудования, его монтаж, наладку и подготовку к серийному выпуску продукции.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, выпуск продукции начнется уже в 2024 году. На новом предприятии появится свыше 300 рабочих мест.

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Ранее компания ввела в эксплуатацию двухэтажное здание административно-бытового корпуса площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров. Напомним, общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет почти 1,3 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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