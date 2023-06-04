Подмосковье 04 июня 2023, 17:34 Подмосковная компания подарила спасшему детей 10-летнему мальчику квадроцикл

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В марте 10-летний Федя из Брянска спас двух одноклассниц от украинских диверсантов, его ранило. Ко Дню защиты детей подмосковная компания «Ирбиз Моторс» решила подарить мальчику квадроцикл.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Федю медалью за отвагу, а губернатор Брянской области Александр Богомаз — дом.

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«Это решение всего нашего коллектива. Почему? За его мужественный поступок. Это самое малое, что мы могли сделать для этого парня», — сообщил гендиректор компании Михаил Бурда.

Каждый работник предприятия знал, что квадроцикл собирают для Феди. Генеральный директор приехал и вручил «герою нашего времени» запоминающийся подарок.

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