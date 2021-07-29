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    29 июля 2021, 18:29

    Подмосковная компания по производству полимеров создаст новые рабочие места

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    Крупнейший производитель полимеров из Подмосковья увеличит административные площади. Благодаря этому компания создаст 20 новых рабочих мест. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Подмосковная компания по производству полимеров создаст новые рабочие места

    Компания ООО «Гекса — нетканые материалы» начала строить новое административное здание в Красногорске в районе деревни Гольево.

    «Площадь здания, в котором планируется разместить головной офис группы компаний, составит 1800 квадратных метров. Вместимость офиса — 150 сотрудников. Объем инвестиций в проект — 100 миллионов рублей. Будет создано дополнительно 20 рабочих мест», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    Компания производит инновационные полимерные материалы. Продукцию используют в строительстве, медицине и сельском хозяйстве.

    Первую производственную площадку компания открыла в Дубне в 1998 году. Сейчас предприятие разрослось. Уже три завода производят свыше 18 тысяч тонн полимеров в год. Годовой оборот компании составляет семь миллиардов рублей. Общий штат сотрудников — свыше 1,5 тысячи человек.