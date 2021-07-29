Подмосковная компания по производству полимеров создаст новые рабочие места

Крупнейший производитель полимеров из Подмосковья увеличит административные площади. Благодаря этому компания создаст 20 новых рабочих мест. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания ООО «Гекса — нетканые материалы» начала строить новое административное здание в Красногорске в районе деревни Гольево.

«Площадь здания, в котором планируется разместить головной офис группы компаний, составит 1800 квадратных метров. Вместимость офиса — 150 сотрудников. Объем инвестиций в проект — 100 миллионов рублей. Будет создано дополнительно 20 рабочих мест», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания производит инновационные полимерные материалы. Продукцию используют в строительстве, медицине и сельском хозяйстве.

Первую производственную площадку компания открыла в Дубне в 1998 году. Сейчас предприятие разрослось. Уже три завода производят свыше 18 тысяч тонн полимеров в год. Годовой оборот компании составляет семь миллиардов рублей. Общий штат сотрудников — свыше 1,5 тысячи человек.