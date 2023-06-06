Подмосковье 06 июня 2023, 13:04 Производство радиаторов в Электростали стало на 30% эффективнее благодаря нацпроекту Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Предприятие по производству полотенцесушителей и радиаторов из Электростали подвело предварительные итоги реализации ресурсов национального проекта «Производительность труда», сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. К государственной программе компания присоединилась в марте этого года, на территории производства уже внедрили новые комфортные рабочие места и оптимизировали рабочие процессы.

В рамках проекта специалистам удалось сократить число незавершенной продукции на 28,5%, средняя выработка изделий на сотрудника в смену увеличена на 20%. В планах предприятия — существенно улучшить показатели производительности по итогам шести месяцев участия в программе.

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Поддержку предприятию оказывает региональный центр компетенций, созданный в Подмосковье для реализации нацпроекта «Производительность труда». Сотрудничество с учреждением позволит наладить деятельность компании, снизить издержки и повысить прибыль без существенных вложений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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