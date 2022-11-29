Подмосковье 29 ноября 2022, 21:18 Подмосковная компания передала военным мобильные комплекты средств гигиены

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В Подмосковье группа компаний «Пластик Он Лайн», которая работает в Пушкино, передала военным комплекты средств гигиены собственного производства. В наборы входят сразу 22 капсулы. В них включены мыло, гели, средства для мытья посуды.

Военным в целом передали 75 таких комплектов, остались еще примерно 4,5 тысячи капсул. Кроме того, доставлено было более 100 литров жидкого мыла.

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Такие комплекты оказались собственной разработкой компании. Такие упаковки достаточно легко вскрывать, их можно свободно носить при себе. Кроме того, в них входят также гели, спреи.

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«„Пластик Он Лайн“ — подмосковное импортозамещающее производство, которое в числе прочего выпускает экологичную бытовую химию EcoCaps, способную заменить аналогичную иностранную продукцию на российском рынке», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме того, эта компания берет на себя выпуск пластиковых карт, бейджей, лент и других изделий для торговых сетей. Помимо этого, производятся и некоторые изделия из экокожи.