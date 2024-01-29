Подмосковье 29 января 2024, 14:57 Подмосковная компания «Объединение Гжель» приняла участие в выставке в Китае «Объединение Гжель»

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Ярмарка-фестиваль «Сделано в России» проходит в китайский городах Шэньян и Далянь. В мероприятии приняла участие компания «Объединение Гжель» из Раменского городского округа, представив свою продукцию.

В выставке участвуют порядка 130 компаний из 30 регионов России. Несмотря на то, что в мире искусства происходят постоянные изменения, традиционное гжельское ремесло продолжает пользоваться особой популярностью по всему миру.

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Мастера «Объединения Гжель» сохраняют классические методы работы с фарфором и в то же время находят возможность для современной интерпретации. Это делает продукцию подмосковной компании еще более ценной.

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