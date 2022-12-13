Подмосковье 13 декабря 2022, 16:47 Подмосковная компания нарастила импортозамещение инструментов для обработки металлов

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Компания «Промрессурс» из Подмосковья увеличила объем инвестиций почти на 400 миллионов рублей. Таким образом, предприятие намерено расширить производство и продуктовую линейку импортозамещающей продукции — промышленного металлорежущего инструмента.

«Общий объем инвестиций в проект составляет 830 миллионов рублей, он предполагает строительство административно-производственного комплекса зданий общей площадью не менее 4 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день компанией, которая работает на базе инновационно-технологического центра в ОЭЗ „Дубна“, уже создано около 40 рабочих мест, и этот показатель будет расти», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Реализуемый импортозамещающий проект позволит обеспечить российский рынок качественным инструментом для металлообработки и оснасткой отечественного производства.

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«Промрессурс» работает над производством линейки металлорежущего инструмента, который выпускается под торговой маркой MRT. Также отмечается, что компания является резидентом подмосковной особой экономической зоны и занимается разработкой технологии рентген-термостабилизации.

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