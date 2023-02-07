07 февраля 2023, 15:11
Подмосковная компания начнет строить уникальные дома из эковаты и елок
Компания из Московской области «Дэксис» собирается строить каркасные дома по уникальной технологии из эковаты и елок. В будущем такие постройки можно легко перестроить при желании.
«Технология уникальна тем, что изготавливаемые на высокоточном оборудовании деревянные элементы конструкции собираются в плоскостные рамы, монтаж которых осуществляется с помощью трап-клиновых сверхпрочных соединений „дерево в дерево“, без каких-либо дополнительных металлических креплений», — пояснил гендиректор компании Сергей Нестеров.
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Эти крепления образуют крепкий замок, который применяли во время русского зодчества.
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Производственных цехах в Подмосковье изготавливают конструкции из хвойных пород дерева. Сначала материал обрабатывают спецсредством, которое придает дереву огнестойкость и защищает от грызунов и насекомых. Затем его сушат и подготавливают к сборке.
Для утепления специалисты используют эковату, которая обладает низкой теплопроводимостью.
В будущем компания планирует нарастить мощности производства. Уже сейчас дома подмосковных специалистов пользуются спросом в России, Белоруссии и Абхазии.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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