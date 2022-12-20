Подмосковье 20 декабря 2022, 22:21 Подмосковная компания начнет экспорт халяльного мяса птицы в Саудовскую Аравию в 2023 году Компания из Подмосковья начнет поставки халяльного мяса птицы в страны Ближнего Востока РИА «Новости»

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Торговые сети стран Ближнего Востока займутся продажей халяльной продукции из Московской области. Первые поставки мяса курицы и индейки в Саудовскую Аравию начнутся в 2023 году. Торговые сети стран Ближнего Востока займутся продажей халяльной продукции из Московской области. Первые поставки мяса курицы и индейки в Саудовскую Аравию начнутся в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Курирующий работу министерства заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов пояснил, что поставщиком халяльной продукции станет Группа компаний «Черкизово».

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«Их линейки халяльных продуктов включают куриное мясо и мясо индейки. Регулярные поставки этой продукции в Саудовскую Аравию планируется начать в первом квартале 2023 года. В дальнейшем ожидается выход и на рынки других стран Персидского залива», — заявил он.

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У крупнейшего производителя мясной продукции Московской области есть несколько предприятий, получивших сертификат на выпуск продуктов под стандарты халяль. Объемы выпускаемой продукции позволили расширить не только географию поставок, но и ассортимент.

Впервые брендированную халяльную продукцию для магазинов в странах Ближнего Востока Группа компаний «Черкизово» представила на 39-й Международной агропромышленной выставке Saudi Agriculture 2022, которая прошла в Эр-Рияде в октябре.