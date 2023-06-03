Подмосковье 03 июня 2023, 03:30 Подмосковная компания купила предприятие по переработке семечек в Домодедове

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Подмосковная компания «Экопродукт» выкупила известную торговую марку Ciko. Вместе с брендом в собственность предприятию перешел завод по переработке и выпуску семян подсолнечника в Домодедове, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Ciko торгуется на российском рынке с 2007 года.

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«За 2023 год инвестиции в предприятие составили свыше 220 миллионов рублей. Сейчас объемы выпускаемой готовой продукции составляют от 1,5 тысячи тонн в год. После модернизации производства, в том числе за счет внедрения российского промышленного оборудования, объемы увеличатся более чем в три раза и составят свыше пяти тысяч тонн», — сообщил курирующий ведомство зампред правительства региона Георгий Филимонов.

В этом году предприятие увеличит ассортимент с двух до шести видов продукции. К 2025 году линейка расширится до 25 видов товаров. Сейчас им торгуют в пяти тысячах точек, планируется нарастить их количество до 23 тысяч.

Сейчас штатный состав персонала завода насчитывает более 30 специалистов. В будущем их количество также увеличится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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