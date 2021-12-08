Подмосковная компания «Каравай СВ» завоевала 2 золотые медали на всероссийском смотре качества хлеба

Компания «Каравай СВ» из Пушкинского округа получила две высших награды на всероссийском смотре качества хлебобулочных изделий «Инновации и традиции — 2021». Об этом сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

Смотр проводился в рамках XV Съезда Российского союза пекарей и бизнес-конференции «Хлебопекарное производство в России».

«Компания является ремесленным предприятием, изготавливает и выпекает уникальную продукцию объемом производства более 900 тонн в год. Она является многократным победителем по хлебопечению на многочисленных международных и всероссийских конкурсах и выставках», — отметил Сергей Воскресенский.

Предприятие производит более 300 наименований хлеба и хлебобулочных изделий в сутки, добавил министр.

Также хлеб компании «Каравай СВ» неоднократно получал Гран-при всероссийского конкурса «Лучший хлеб России».