Подмосковье 03 декабря 2022, 12:31 Подмосковная компания из Пушкинского округа передала военным комплекты средств гигиены собственного производства

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Группа компаний «Пластик Он Лайн» из Пушкинского округа передала военным комплекты средств гигиены собственного производства. Всего было собрано 75 комплектов с 22 капсулами. В них включены мыло, гели, средства для мытья посуды и продуктов.

Для военных подготовили специальные компактные одноразовые капсулы, которые можно использовать для рук или головы, отломив верхушку. Еще более четырех тысяч капсул осталось в запасе для дальнейшего пополнения наборов. Компания «Пластик Он Лайн» также доставила военным 100 литров жидкого мыла в канистрах.

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«Сейчас такая ситуация, когда каждый должен быть со своей страной, со своими ребятами. И мы помогаем непосредственно тем, что мы производим бизнесом. А производство имеет дополнительные мощности, которые мы можем использовать как раз на помощь», — отметил генеральный директор компании Дмитрий Кульков.

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Мобильные гигиенические комплекты — собственная разработка компании. Сейчас предприятие занимается подготовкой так называемого «сухого душа» и специальных стелек, которые будут сохранять тепло. Как только все будет готово, компания передаст эти изделия по назначению.

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