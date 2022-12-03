03 декабря 2022, 12:31
Подмосковная компания из Пушкинского округа передала военным комплекты средств гигиены собственного производства
Группа компаний «Пластик Он Лайн» из Пушкинского округа передала военным комплекты средств гигиены собственного производства. Всего было собрано 75 комплектов с 22 капсулами. В них включены мыло, гели, средства для мытья посуды и продуктов.
Для военных подготовили специальные компактные одноразовые капсулы, которые можно использовать для рук или головы, отломив верхушку. Еще более четырех тысяч капсул осталось в запасе для дальнейшего пополнения наборов. Компания «Пластик Он Лайн» также доставила военным 100 литров жидкого мыла в канистрах.
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«Сейчас такая ситуация, когда каждый должен быть со своей страной, со своими ребятами. И мы помогаем непосредственно тем, что мы производим бизнесом. А производство имеет дополнительные мощности, которые мы можем использовать как раз на помощь», — отметил генеральный директор компании Дмитрий Кульков.
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Мобильные гигиенические комплекты — собственная разработка компании. Сейчас предприятие занимается подготовкой так называемого «сухого душа» и специальных стелек, которые будут сохранять тепло. Как только все будет готово, компания передаст эти изделия по назначению.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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