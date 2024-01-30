Подмосковье 30 января 2024, 17:46 Подмосковная компания экспортирует в Белоруссию корм для животных на 50 миллионов рублей Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Дикей Март» из Щелкова подписала экспортный контракт с Белоруссией. Туда поставят корма для животных на сумму 50 миллионов рублей.

Встреча представителей предприятия и делегации Белоруссии прошла в Подмосковье в октябре при содействии Фонда поддержки экспорта. На встрече компания «Дикей Март» познакомилась с представителями «Фудлогистик», после чего стороны заключили контракт на поставку кормов на 50 миллионов рублей.

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Щелковское предприятие работает на рынке с 2014 года и занимается дистрибьюцией зоотоваров.

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