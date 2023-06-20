20 июня 2023, 03:30
Подмосковная компания «Черноголовка» впервые в истории стала поставщиком напитков для ПМЭФ
Подмосковная компания «Черноголовка» впервые в истории стала поставщиком напитков для участников Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Участники и гости мероприятия употребили около 300 тысяч единиц продукции производителя из Подмосковья.
«Предприятие успешно занимается импортозамещением и расширяет линейки продукции, при этом качество не уступает зарубежным аналогам», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Наибольшим спросом у участников форума в этом году пользовалась вода без газа. Также популярными стали тоники со вкусом грейпфрута, черный холодный чай, кола без сахара и напиток «Байкал».
Компания «Черноголовка» реализовывает бутилированную воду, безалкогольные напитки и продукты питания собственного производства в России и странах ближнего зарубежья. В активе предприятия более 20 брендов и 700 наименований.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главными задачами ПМЭФ являются развитие экономики и привлечение инвесторов.
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Черноголовка
ПМЭФ-2023
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