Подмосковье 16 августа 2023, 23:33 Подмосковная компания «Агрофирма-Партнер» произвела почти 300 килограммов семян томата с 2021 года Источник фото: "Агрофирма-Партнер"

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Подмосковный селекционно-семеноводческий комплекс «Агрофирма-Партнер» увеличил объемы производства продукции с 2021 года. По словам заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, за последние два года предприятие выпустило около 300 килограммов семян томата, также в комплексе планируют выращивать зачатки перца и огурца.

«В дальнейшем агрофирма планирует ставить и их производство на поток, а также расширять площади защищенного грунта за счет запуска новых очередей теплиц и, тем самым, наращивать ежегодные объемы производства семян», — отметил зампред.

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В прошлом году «Агрофирма-Партнер» выпустила семена гибридов под названиями «Любаша», «Кристиан», «Царское Искушение», «Джек Пот», «Пламя», «Папина дочка», «Фрося», «Анфиса», «Софа» и «Верочка». В этом сезоне компания представит новую продукцию — «Покрасневшая невеста», «Розовый котя», «Сокровище инков» и «Дамский каприз».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей прошедшего гастрономического фестиваля в Истре стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

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