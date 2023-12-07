Подмосковье 07 декабря 2023, 16:11 Подмосковная команда выступит в полуфинале чемпионата «Битва роботов» Министерство образования МО

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Полуфинал и финал чемпионата «Битва роботов» состоится в Москве 16 декабря. Участниками станут 16 команд из России, Турции, Индии и Китая. Подмосковье будет представлять команда Istok Robotics из Фрязина.

Мероприятие направлено на привлечение внимания к современным и перспективным технологиям, а также стимулирование развития робототехнического движения.

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Фрязинская команда создала боевого робота RedHorn в виде мини-танка. Разработка способна освоить ниндзюцу и дзюдо. Капитан Дмитрий Татаринов рассказал, что на поиск средств, закупку материалов, разработку 3D-модели, сборку робота и его программирование ушло более двух месяцев.

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