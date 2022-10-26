Подмосковная команда выступит на национальном чемпионате мастерства среди инвалидов | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 14:38 Подмосковная команда выступит на национальном чемпионате мастерства среди инвалидов

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Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» стартует 28 октября. В нем поучаствуют 76 представителей Подмосковья, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Московскую область на соревнованиях представит большая команда: 76 участников, 10 национальных экспертов и 10 волонтеров», — рассказала она.

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Ирина Каклюгина добавила, что участники будут соревноваться в 31 компетенции. Она пожелала им удачи и высоких успехов.

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«Уверена, что в этом году наши ребята на высоком уровне продемонстрируют свои умения», — сказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил успехи школы в Орехово-Зуеве и учителя Дмитрия Лутовинова. Год назад он победил на конкурсе «Лучший учитель Подмосковья — 2021», а в этом году он вышел на всероссийский уровень.