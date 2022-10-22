Подмосковная команда стала второй на Кубке России по регби | 360°

Подмосковье 22 октября 2022, 19:43 Подмосковная команда стала второй на Кубке России по регби

Читать 360tv в

Встреча принципиальных соперников по регби «ВВА Подмосковье» и «Енисей-СТМ» состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Матч прошел 22 октября.

Встреча принципиальных соперников по регби «ВВА Подмосковье» и «Енисей-СТМ» состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Матч прошел 22 октября.

Реклама

Решающий матч PARI Кубка России по регби среди мужских команд второй год подряд проводили подмосковный клуб «ВВА-Подмосковье» и красноярский «Енисей-СТМ». У принципиальных соперников в послужных списках примерно одинаковое количество титулов национальных чемпионов и завоеванных кубков.

Реклама

Красноярцы и представители Подмосковья в рамках PARI Кубка России по количеству побед были практически на одном уровне.

В напряженном бою подмосковная команда со счетом 10:22 уступила сибирякам. Красноярцы в девятый раз стали обладателями главного трофея российского регби.

«В финале Кубка России по регби подмосковный клуб „ВВА-Подмосковье“ вновь встретился со своим принципиальным соперником — командой „Енисей-СТМ“ из Красноярска. Удача оказалась на стороне соперника, но бились достойно!» — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В текущем игровом сезоне 2022 года команда «ВВА-Подмосковье» стала бронзовым призером чемпионата России по регби, серебряным призером чемпионата России по регби-7.