07 августа 2023, 09:44
Подмосковная команда стала серебряным призером чемпионата России по пляжному регби
Команда из Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России по пляжному регби. Она боролась за призовое место с коллективом «Кубань».
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, победителя турнира определили в дополнительное время. В овертайме южная команда обыграла «ВВА-Подмосковье» со счетом 4:3.
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В чемпионате участвовали 12 мужских и восемь женских команд. Соревнования состоялись в Москве спортивном центре «Воробьевы горы».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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