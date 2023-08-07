Подмосковье 07 августа 2023, 09:44 Подмосковная команда стала серебряным призером чемпионата России по пляжному регби Илья Колпаков

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Команда из Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России по пляжному регби. Она боролась за призовое место с коллективом «Кубань».

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, победителя турнира определили в дополнительное время. В овертайме южная команда обыграла «ВВА-Подмосковье» со счетом 4:3.

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В чемпионате участвовали 12 мужских и восемь женских команд. Соревнования состоялись в Москве спортивном центре «Воробьевы горы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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