Подмосковье 13 ноября 2022, 19:25 Подмосковная команда победила в первом этапе чемпионата России по волейболу на снегу пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

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Матчи первого этапа чемпионата России по волейболу на снегу прошли в Новом Уренгое. Женская команда из Подмосковья «Заречье-Одинцово» одержала в них уверенную победу. Об этом сообщили в Минспорта региона.

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В состав команды «Заречье-Одинцово» входят четыре спортсменки: Елена Федчук, Полина Цыганова, Анастасия Петрова и Дарья Павлова. Волейболистки блестяще провели игры и не проиграли ни одной партии.

В финале «Заречье-Одинцово» встретилось с командой «Динамо-Татарстан» и провело игру со счетом 2:0.

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Первенство по снежному волейболу проходило в Новом Уренгое в течение трех дней. За звание чемпионов страны боролись пять женских и шесть мужских волейбольных команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Калининграда, Анапы, Нового Уренгоя и Казани.

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Ранее сообщалось, что подмосковная спортсменка Карина Черевань взяла золото на чемпионате мира по самбо.