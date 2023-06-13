Подмосковье 13 июня 2023, 16:49 Подмосковная команда победила на всероссийских соревнованиях по шахматам «Белая ладья» ОЦ "Взлёт"

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Команда Московской области второй год подряд стала победителем всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». К турниру ребята готовились на программах «Взлета», сообщили в министерстве образования региона.

Турнир состоялся в 54-й раз. Участниками стали 340 школьников из 85 субъектов РФ, а также из Белоруссии и Киргизии.

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«В состав Подмосковной команды вошли Максим Чертков, Александр Усов, Александр Федосов, Ирен Люцингер. Все школьники — учащиеся цифровой гимназии имени Примакова. Тренер сборной — Игорь Ягупов, международный гроссмейстер, тренер ФИДЕ», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 417 школьных стадионов. Власти договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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