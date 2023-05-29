29 мая 2023, 13:11
Подмосковная команда победила на чемпионате России по пляжному волейболу
Спортсменки клуба «Зоркий» из Московской области заняли первое место на чемпионате России по пляжному волейболу. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола.
Финал турнира проходил с 25 по 28 мая в Магнитогорске. За победу сражались 13 пар, в том числе спортсменки из Подмосковья Александра Моисеева и Екатерина Сырцева.
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Сначала пляжницы обыграли клуб «Академия Москва». Затем им пришлось сразиться с командой «Локомотив» из Калининграда.
«День был очень жарким, +28. В такую жару, когда на небе ни облачка, тяжело играть, и только мастерство и опыт спортсменов дали им возможность дойти до финала, распределив силы», — сообщил тренер пары Даниил Иванов.
В итоге матч за золото закончился со счетом 2:1 в пользу подмосковных девушек.
«Шли вплотную на протяжении всех трех сетов. Девчонки прекрасно знали стиль игры соперников, грамотно закрывали возможные бреши в защите», — оценил игру депутат Госдумы Сергей Колунов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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