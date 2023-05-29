Подмосковье 29 мая 2023, 13:11 Подмосковная команда победила на чемпионате России по пляжному волейболу Всероссийская федерация волейбола

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Спортсменки клуба «Зоркий» из Московской области заняли первое место на чемпионате России по пляжному волейболу. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола.

Финал турнира проходил с 25 по 28 мая в Магнитогорске. За победу сражались 13 пар, в том числе спортсменки из Подмосковья Александра Моисеева и Екатерина Сырцева.

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Сначала пляжницы обыграли клуб «Академия Москва». Затем им пришлось сразиться с командой «Локомотив» из Калининграда.

«День был очень жарким, +28. В такую жару, когда на небе ни облачка, тяжело играть, и только мастерство и опыт спортсменов дали им возможность дойти до финала, распределив силы», — сообщил тренер пары Даниил Иванов.

В итоге матч за золото закончился со счетом 2:1 в пользу подмосковных девушек.

«Шли вплотную на протяжении всех трех сетов. Девчонки прекрасно знали стиль игры соперников, грамотно закрывали возможные бреши в защите», — оценил игру депутат Госдумы Сергей Колунов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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