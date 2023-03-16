Подмосковье 16 марта 2023, 09:21 Подмосковная команда по следж-хоккею заняла третье место на чемпионате России

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Команда «Феникс» из Подмосковья заняла третье место чемпионата России по следж-хоккею. Они противостояли хоккеистам «Удмуртии». Об этом сообщили в Минспорте региона.

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«Феникс» одержал победу в серии и во второй раз стал бронзовым призером чемпионата России. Хоккеисты выиграли три матча, уступив только в одном.

Чемпионом страны стала «Югра», а второе место получила «АКМ-следж» из Тулы.

Финал чемпионата России по следж-хоккею прошел с 6 по 15 марта в Алексине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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