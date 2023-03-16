16 марта 2023, 09:21
Подмосковная команда по следж-хоккею заняла третье место на чемпионате России
Команда «Феникс» из Подмосковья заняла третье место чемпионата России по следж-хоккею. Они противостояли хоккеистам «Удмуртии». Об этом сообщили в Минспорте региона.
Реклама
«Феникс» одержал победу в серии и во второй раз стал бронзовым призером чемпионата России. Хоккеисты выиграли три матча, уступив только в одном.
Чемпионом страны стала «Югра», а второе место получила «АКМ-следж» из Тулы.
Финал чемпионата России по следж-хоккею прошел с 6 по 15 марта в Алексине.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Реклама
Реклама