Подмосковье 06 декабря 2022, 14:56 Подмосковная команда по эстетической гимнастике привезла гран-при из Малайзии

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Кубок мира по эстетической гимнастике разыграли в Малайзии. Команда «Виктория» из Жуковского завоевала самые высокие награды.

Девушки взяли гран-при Кубка мира, а золото досталось одной из азиатских стран. При этом вторая команда клуба «Виктория-Стрела» тоже стала победителем, взяв серебро.

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«Мы, конечно, выступали без гимна, без флага. Очень было, конечно, печально, но нас знают все, и к нам подходили и американцы, команда из Америки, тренеры с Украины», — поделились девушки.

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Попасть на престижные соревнования было непросто, но в этом помогла дисциплина и постоянные тренировки. Так, перед турнирами девушки всегда держат диету и занимаются ежедневно по несколько часов.

Следующая цель подмосковных спортсменов — победить на чемпионате мира в Казахстане уже в следующем году.

Ранее губернатора Андрей Воробьев побывал на стадионе «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске. Его долгожданная реконструкция завершилась в октябре. После 15 лет простаивания в нем вновь заработали секции борьбы, гимнастики и хореографии.

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