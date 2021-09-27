Подмосковная команда «7.62» победой открыла сезон Женской хоккейной лиги в Воскресенске

Уникальную выставку трофеев женской сборной России по хоккею провели в Воскресенске. Кубки представили всего на два дня. Эти награды впервые покинули стены Музея хоккея. В то же время в округе состоялась первая игра нового сезона Женской хоккейной лиги — команда «7.62» приняла «Ледяные крылья» из Ярославля.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка получила название «Красота на льду». Завоеванные российскими спортсменками трофеи увидели в Воскресенске. Экспозицию развернули в местном ледовом дворце.

«Вот, например, трофей с Кубка четырех наций. Это когда наши девчонки, наша национальная сборная стала лучшей в Европе. Завоевали награду и привезли в Россию», — поделилась пресс-секретарь команды «7.62» Анна Колосова.

Источник фото: телеканал «360»

За новые награды в женском хоккее боролись молодежные сборные. На лед вышли команда Московской области «7.62» и сборная из Ярославля «Ледяные крылья» — последняя стала дебютантом нового сезона Женской хоккейной лиги.

Открыли счет хозяева льда. На 10-й минуте игры, благодаря волевой передаче Владиславы Назаренко шайбу в ворота «Ледяных крыльев» отправила Валерия Дрындина.

В первом периоде хоккеистки «7.62» дебютантов к своим воротам не подпустили. На перерыв команды ушли со счетом 3:0 в пользу команды из Подмосковья.

Всю игру команда из Воскресенска удерживала лидирующую позицию — 80 бросков по воротам «Ледяных крыльев». В семи случаях шайба достигла своей цели. Пропустили хоккеистки «7.62» лишь один гол.

Первая игра — девчонки были взволнованы, но тем не менее старались. Начали неплохо, потом побежали забивать. Второй период провалили, в третьем немного выровнялись. Тем не менее результатом доволен Александр Сырцов главный тренер женской молодежной сборной России.

Источник фото: телеканал «360»

Итоговый счет — 7:1 в пользу подмосковной команды «7.62».