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03 сентября 2022, 17:20

Коломна отметила 845-й день рождения

Депутат Госдумы Чаплин поздравил жителей Коломны с Днем города

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Коломна 3 сентября отметила 845-летие со дня основания. В праздничных мероприятиях принял участие депутат Госдумы Никита Чаплин. Он вручил благодарственные письма заслуженным горожанам — работникам предприятий, военнослужащим, врачам и учителям.

«Мы гордимся богатым культурным и историческим прошлым. И, несомненно, видим, как преображается и развивается наш город трудовой доблести. Дорогие жители городского округа Коломна, ветераны! От всей души поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города. Спасибо всем, кто своим трудом, умом, профессионализмом вносит лепту в его социально-экономическое развитие», — отметил Чаплин.

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Депутат пожелал городскому округу дальнейшего развития и процветания, а его жителям — крепкого здоровья и благополучия.

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«Главное достояние — это люди. Коломенская земля всегда славилась своими героями. Сегодня коломенцы, как и во все времена, мужественно защищают нашу страну, принимая участие в специальной военной операции в Донбассе. Ребята, наши сердца с вами», — подчеркнул он.

Впервые упоминание о Коломне появилось в Лаврентьевской летописи в 1177 году. Ее называли крепостью на границе Рязанского княжества. Историки утверждают, что еще до строительства укреплений — в период 1140–1160 годов — здесь находилось поселение славян.

Коломна считается одним из самых популярных туристических центров Подмосковья. В городской округ ежегодно приезжают сотни тысяч гостей со всей страны.

Подмосковная Коломна отметила 845-летие

Подмосковная Коломна отметила 845-летие

Коломна

Госдума РФ

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