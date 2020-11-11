Подмосковная карта отключения горячей воды стала лучшим сервисом во всероссийском конкурсе

Интерактивная карта отключения горячей воды и отопления стала лучшим сервисом во всероссийском конкурсе. Проект «Карта ресурсообеспечения МКД» выиграл гран-при премии «Народное признание». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Сервис «Карта ресурсообеспечения МКД» был номинирован на всероссийскую премию «Народное признание». Он занял первое место среди проектов. За сервис проголосовало 10 тысяч жителей Подмосковья.

«Мы благодарим всех граждан, кто принимал участие в голосовании, обратная связь необходима для дальнейшего совершенствования сервиса и создания новых полезных проектов», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Премию организовали для того, чтобы получить от жителей обратную связь и наградить лучшие региональные проекты, которые помогают в разных сферах жизни. Проголосовать могли все желающие, при этом поддержать можно было не больше трех проектов.

«Карта ресурсообеспечения МКД» предназначена для информирования жителей о начале и окончании отопительного периода, а также о датах плановых отключений горячей и холодной воды.

В сервисе можно подписаться на получение уведомлений. Сообщения об отключениях будут приходить за 30, семь дней и за сутки до события.

Сервис создало Министерство энергетики Подмосковья по поручению губернатора. С начала работы сервиса, 26 мая, картой воспользовались более 830 тысяч человек.

На карте показаны все многоквартирные дома региона. Найти свой адрес можно по муниципалитету, улице и номеру дома. Также можно оставить сообщение о качестве предоставленных коммунальных услуг, которое сразу попадет в Администрацию округа.

Перейти на карту можно по ссылке: http://mvitu.arki.mosreg.ru/mkd_map/.