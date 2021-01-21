Подмосковная карта отключения горячей воды вошла в число лучших цифровых практик ЦУР России

Интерактивная карта с информацией об отключении горячей и холодной воды и отопления в Подмосковье вошла в число лучших цифровых практик среди центров управления регионом России. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

В России создали базу лучших региональных цифровых практик центров управления регионом. В число отличившихся вошла подмосковная интерактивная карта ресурсоснабжения многоквартирных домов.

Девять лучших практик, в том числе подмосковное решение, опубликовали на сайте «Цифровая экономика».

«АНО „Диалог“ — это центр компетенций, мы планируем вместе с партнерами из „Цифровой экономики“ приумножить базу лучших практик цифровизации, базу эффективных действий ЦУР, куда войдут лучшие кейсы, чтобы любой управленец смог ознакомиться и применить их в своем регионе», — уточнил Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Диалог».

Интерактивная карта, которую разработали в Подмосковье, повышает уровень информированности населения о коммунальных услугах. Жители могут подписаться на уведомления о датах плановых или аварийных отключений отопления и воды.

С начала работы сервиса им воспользовался почти миллион жителей.

«Со дня запуска сервиса, 26 мая 2020 года, картой воспользовался почти миллион жителей Подмосковья, причем больше половины из них через мобильные телефоны», — уточнил министр энергетики региона Александр Самарин.

Ознакомиться с картой можно по ссылке.