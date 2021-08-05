Подмосковная ГЖИ выявила нарушения при подготовке к осенне-зимнему периоду в каждом четвертом доме

Госжилинспекция Московской области проверила готовность к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов в более чем 5,4 тысячи многоквартирных домов. По предварительным результатам, различного рода нарушения выявлены в 27% проверенных МКД.

По итогам проверок возбуждено порядка 500 дел об административных правонарушениях, более 400 из них — персонально в отношении руководителей и других должностных лиц управляющих организаций. Еще 27 дел направлено на рассмотрение прокуратуры.

При проверках особое внимание уделяют состоянию так называемого теплового контура — все двери и окна должны плотно закрываться, стекла быть целыми. Недопустимы любые протечки инженерного оборудования, на трубах отопления и горячего водоснабжения необходимо установить надежную теплоизоляцию. В условиях короткого светового дня должно быть исправным все электрооборудование. Проверяется также состояние кровли, фасадов, цоколей и т. д.

«Любые нарушения теплового контура или некачественная работа инженерных систем многоквартирного дома чреваты авариями во время отопительного периода. Поэтому каждое выявленное нами нарушение, которое коммунальные службы устранят в теплое время года, — это предотвращенная авария зимой. Сейчас особенно важно, чтобы администрации муниципальных образований и управляющие организации максимально ответственно и оперативно подошли к устранению зафиксированных нами нарушений», — сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Также надзорное ведомство проверило порядка 14 тысяч паспортов готовности МКД к зиме, которые размещены в автоматизированной системе АИС ГЖИ. Различные недочеты выявлены в 5% документов, они отправлены на доработку.