Подмосковье 20 апреля 2023, 14:49 Подмосковная ГЖИ обучила общественников новым правилам расчета за отопление ГЖИ МО

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Госжилинспекция Московской области обучила общественников новым правилам расчета за отопление при оплате в течение календарного года. Онлайн-занятие прошло 19 апреля, сообщила руководитель ведомства Ольга Федина.

«Плата за тепло была и остается одной из самых сложных методик расчетов, в которых случаются ошибки. Чтобы уметь эти ошибки найти, общественникам разъяснили действующие способы оплаты и определили нормативную базу для правильных расчетов», уточнили в ГЖИ.

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Первый способ — это 1/7. В этом случае местные жители платят за тепло только в отопительный период. Таким образом, начисления производятся по счетчикам. Второй — это 1/12. Абоненты платят за тепло в течение всего года по среднемесячным показаниям приборов учета за прошлый год.

В последнем случае корректировки вносят, исходя из потребленной по счетчикам энергии и среднемесячной.

«Доначислить плату могут в случае, если год был очень холодным и отопительный период более длительным или если в доме снижена энергоэффективность и тепло просто утекало в никуда», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что масштабный ремонт и замена коммунальных сетей в Московской области начнутся сразу после окончания отопительного сезона.

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