Подмосковье 18 февраля 2023, 05:57 Подмосковная группа компаний и «Росбиотех» заключили партнерский договор Pxhere

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Договор о научном и образовательном сотрудничестве заключили между собой группа компаний «Малино» и Институт пищевых систем и здоровьесберегающих технологий Российского биотехнологического университета (Московский государственный университет пищевых производств).

В Московской области есть много предприятий и фермерских хозяйств, у которых есть потребность в квалифицированных кадрах, отметил курирующий Минсельзозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов. Качественную подготовку молодых специалистов он назвал огромным вкладом в сельскохозяйственный потенциал страны.

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«Выпускники будут востребованы гораздо больше, имея за плечами длительный и продуктивный опыт прохождения производственных практик на современном производстве», — отметил Филимонов.

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«Росбиотех» в рамках договора будет готовить профессионалов для предприятий холдинга, также он будет выполнять научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы для совершенствования процессов переработки плодов и овощей или получения из них новых продуктов. За снабжение Института пищевых систем необходимым для исследований сырьем и компонентами будет отвечать группа компаний «Малино».

Совместными усилиями производственников холдинга и ученых ВУЗа будут разработаны технические задания, а также определены периоды их выполнения. Все это подготовят в короткие сроки.

В перспективе создать кафедру переработки плодоовощной продукции и лаборатории по переработке картофеля на базе Университета в АО «Озеры». Это предприятие входит в группу компаний «Малино». Преподавать профильные дисциплины будут специалисты холдинга, а информацию об актуальных вакансиях в «Малино» можно будет узнать на сайте ВУЗа.