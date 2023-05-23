Подмосковье 23 мая 2023, 04:20 Ветеринары из Можайска вывели ушного клеща у двух породистых щенков Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Специалисты Можайской государственной ветеринарной станции вывели ушного клеща у двухмесячных щенков породы пти-брабансон. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Московской области.

Животные поступили на первичный осмотр с признаками ушного зуда. Ветеринары обнаружили у щенков обильное выделение серы и продиагностировали малассезиозный отит, вызванный грибками рода Malassezia, и отодектоз (чесоточный ушной клещ).

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Обитающие в ушах паразиты могут привести к непоправимым последствиям, если своевременно не принять меры по их устранению. Владельцам домашних животных необходимо обратиться к профильному специалисту если питомец начинает часто чесаться, мотать головой и наклоняться в сторону пораженного уха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.

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