06 марта 2023, 13:17
Подмосковная горнолыжница стала чемпионкой России в слалом-гиганте
Спортсменка из Московской области Виталина Гирина стала чемпионкой России в слалом-гиганте. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
По итогам заездов подмосковная горнолыжница выиграла у соперницы из Камчатского края почти секунду. В тройку лидеров вошла представительница столицы.
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Чемпионат проходит с 3 по 8 марта на СТК «Горный воздух». В них участвуют 130 спортсменов из 16 регионов страны. Они соревнуются в рамках кубка России и первенства среди юниоров.
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Уже завтра на старт в рамках кубка России по горнолыжному спорту в слаломе-гиганте выйдут женщины. Мужчины поборются в той же дисциплине, но на чемпионате страны.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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