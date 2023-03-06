Подмосковье 06 марта 2023, 13:17 Подмосковная горнолыжница стала чемпионкой России в слалом-гиганте

Читать 360tv в

Спортсменка из Московской области Виталина Гирина стала чемпионкой России в слалом-гиганте. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

По итогам заездов подмосковная горнолыжница выиграла у соперницы из Камчатского края почти секунду. В тройку лидеров вошла представительница столицы.

Реклама

Чемпионат проходит с 3 по 8 марта на СТК «Горный воздух». В них участвуют 130 спортсменов из 16 регионов страны. Они соревнуются в рамках кубка России и первенства среди юниоров.

Реклама

Уже завтра на старт в рамках кубка России по горнолыжному спорту в слаломе-гиганте выйдут женщины. Мужчины поборются в той же дисциплине, но на чемпионате страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».