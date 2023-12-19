Подмосковье 19 декабря 2023, 10:39 Подмосковная горячая линия помощи при ДТП приняла свыше 4 тысяч звонков за неделю Unsplash

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За неделю подмосковная служба помощи при ДТП приняла около 4,7 тысячи обращений. В региональном Минтрансе уточнили, что более 1,7 тысячи заявителей получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 954 человека оформили европротоколы с помощью операторов.

Служба помощи оказывает поддержку как дистанционно, так и очно. Получить консультации по телефону можно круглосуточно. Оформить дорожные аварии без пострадавших также можно в одном из 15 специальных Центрах помощи.

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Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют звонить по номеру 112 или по телефону: 8 (800) 444-58-34. Операторы скоординируют дальнейшие действия.

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