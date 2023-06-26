Подмосковье 26 июня 2023, 21:15 Подмосковная гольфистка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях Golf.ru

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Спортсменка Алиса Хохлова из Московской области завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях «Любители гольфа». Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Хохлова тренируется в СШОР по летним видам спорта.

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Подмосковная гольфистка сыграла все четыре раунда с меньшим количеством ударов, за которое гольфист должен пройти лунку по регламенту. В итоге девушка финишировала с результатом минус шесть, то есть 282 удара.

Первое место заняла москвичка Екатерина Петрова. Она набрала минус 13, то есть 275 ударов. Замкнула призовую тройку еще одна москвичка Марина Полина с 285 ударами

Соревнования прошли с 20 по 23 июня на поле курорта GORKI Golf Resort в Ленинградской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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