26 июня 2023, 21:15
Подмосковная гольфистка завоевала серебро на всероссийских соревнованиях
Спортсменка Алиса Хохлова из Московской области завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях «Любители гольфа». Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Хохлова тренируется в СШОР по летним видам спорта.
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Подмосковная гольфистка сыграла все четыре раунда с меньшим количеством ударов, за которое гольфист должен пройти лунку по регламенту. В итоге девушка финишировала с результатом минус шесть, то есть 282 удара.
Первое место заняла москвичка Екатерина Петрова. Она набрала минус 13, то есть 275 ударов. Замкнула призовую тройку еще одна москвичка Марина Полина с 285 ударами
Соревнования прошли с 20 по 23 июня на поле курорта GORKI Golf Resort в Ленинградской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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